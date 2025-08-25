Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teilnehmen & gewinnen

Österreich vs Zypern: Hol dir deine Tickets!

Gewinnspiele
25.08.2025 18:30
(Bild: MARCEL SABITZER ©️ ÖFB / KELEMEN)

Fußballfans aufgepasst: Die „Krone“ verlost 60x2 Tickets für das WM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Zypern! Sei dabei, wenn das Nationalteam wichtige Punkte im Rennen um die WM sammelt. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück kostenlos beim Fußball-Highlight des Jahres live auf den Rängen stehen!

0 Kommentare

Am 6. September trifft Österreich in der Raiffeisen Arena in Linz auf Zypern – ein Schlüsselspiel im Kampf um den direkten WM‑Einzug. Die ÖFB Mannschaft startete glanzvoll in die Qualifikation: Ein 2:1-Sieg gegen Rumänien, gefolgt vom beeindruckenden 4:0-Auswärtserfolg gegen San Marino – das bringt derzeit 6 Punkte aus 2 Spielen ein. Damit liegt das Team auf Platz 2 in Gruppe H hinter Bosnien – Herzegowina, welche jedoch bereits eine Partie mehr absolviert haben.

Lesen Sie auch:
Dieser ÖFB-Stürmer ist derzeit in Topform.
Krone Plus Logo
Stürmer in Topform
„Ich will beim Team nicht nur Danke sagen!“
24.08.2025

Zypern hingegen hat bislang nur 3 Punkte aus 3 Partien gesammelt – und liegt aktuell auf Platz 4. In der Quali-Serie konnte Zypern beim Auftakt in Larnaka immerhin San Marino mit 2:0 besiegen, doch gegen stärkere Gegner wie Rumänien oder Bosnien wurde der Qualitätsunterschied schon deutlich.

Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance auf 60x2 Tickets für das WM-Qualifikationsmatch Österreich – Zypern am 6. September in der Raiffeisen Arena in Linz. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 1.September, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
140.474 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
98.536 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
96.064 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1353 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1070 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf