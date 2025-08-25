Österreich vs Zypern: Hol dir deine Tickets!

Am 6. September trifft Österreich in der Raiffeisen Arena in Linz auf Zypern – ein Schlüsselspiel im Kampf um den direkten WM‑Einzug. Die ÖFB Mannschaft startete glanzvoll in die Qualifikation: Ein 2:1-Sieg gegen Rumänien, gefolgt vom beeindruckenden 4:0-Auswärtserfolg gegen San Marino – das bringt derzeit 6 Punkte aus 2 Spielen ein. Damit liegt das Team auf Platz 2 in Gruppe H hinter Bosnien – Herzegowina, welche jedoch bereits eine Partie mehr absolviert haben.