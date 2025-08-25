Österreich vs Zypern: Hol dir deine Tickets!

Fußballfans aufgepasst: Die „Krone“ verlost 60x2 Tickets für das WM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Zypern! Sei dabei, wenn das Nationalteam wichtige Punkte im Rennen um die WM sammelt. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück kostenlos beim Fußball-Highlight des Jahres live auf den Rängen stehen!
Am 6. September trifft Österreich in der Raiffeisen Arena in Linz auf Zypern – ein Schlüsselspiel im Kampf um den direkten WM‑Einzug. Die ÖFB Mannschaft startete glanzvoll in die Qualifikation: Ein 2:1-Sieg gegen Rumänien, gefolgt vom beeindruckenden 4:0-Auswärtserfolg gegen San Marino – das bringt derzeit 6 Punkte aus 2 Spielen ein. Damit liegt das Team auf Platz 2 in Gruppe H hinter Bosnien – Herzegowina, welche jedoch bereits eine Partie mehr absolviert haben.
Zypern hingegen hat bislang nur 3 Punkte aus 3 Partien gesammelt – und liegt aktuell auf Platz 4. In der Quali-Serie konnte Zypern beim Auftakt in Larnaka immerhin San Marino mit 2:0 besiegen, doch gegen stärkere Gegner wie Rumänien oder Bosnien wurde der Qualitätsunterschied schon deutlich.
Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance auf 60x2 Tickets für das WM-Qualifikationsmatch Österreich – Zypern am 6. September in der Raiffeisen Arena in Linz. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 1.September, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
