Illegal Abgeschobener sitzt wieder im Gefängnis

Der Prozess soll am 27. Jänner 2026 stattfinden. Erst im Juli hatte ein Richter entschieden, dass Ábrego García bis zu diesem Datum freigelassen werden soll. Daraufhin wurde er in der vergangenen Woche aus der Haft entlassen. US-Präsident Donald Trump hatte den 29-Jährigen als „Terroristen“ bezeichnet und gesagt, er gehöre einer Bande aus El Salvador an. Das Weiße Haus nannte ihn außerdem „Frauenschläger“ und „kriminellen, illegalen Einwanderer“. Für die Vorwürfe wurden aber keine Beweise vorgelegt.