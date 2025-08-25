Impfstoff gegen Chikungunya-Virus gestoppt

Die europäische Arzneimittelagentur EMA hat sich zuletzt ebenfalls mit der Sicherheit von Ixchiq befasst. Mitte Juli hob sie die Beschränkung für Personen ab 65 Jahren auf, mahnte aber zur Vorsicht. Sie argumentierte, der Nutzen für ältere Menschen überwiege die Risiken, da diese Gruppe bei einer Infektion besonders gefährdet sei. Ixchiq war der erste Impfstoff, der sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa zugelassen wurde. Er nutzt eine abgeschwächte Form des Virus, um eine Immunreaktion hervorzurufen.