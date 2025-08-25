Vorteilswelt
Vertrag bis 2027

LASK krallt sich Ex-Profi vom SK Sturm Graz!

Fußball National
25.08.2025 18:20
Bryan Teixeira (Mi.)
Bryan Teixeira (Mi.)(Bild: Pail Sepp)

Bundesligist LASK hat am Montag die Verpflichtung von Bryan Teixeira vermeldet!

Der 24-jährige Spieler aus Kap Verde erhielt bei den Linzern einen Vertrag bis 2027 plus Option auf ein weiteres Jahr. Teixeiras Kontrakt bei Meister Sturm Graz war erst vor wenigen Tagen aufgelöst worden.

Der Offensivmann war Anfang 2023 vom SC Austria Lustenau zum SK Sturm gewechselt, konnte dort aber die in ihn gesetzten Hoffnungen nie erfüllen. Eine rund eineinhalbjährige Ausleihe zum deutschen Zweitligisten 1. FC Magdeburg war schließlich für Teixeira auch nicht von durchschlagendem Erfolg gekrönt.

 „Vielseitig einsetzbarer Offensivspieler!“
„Mit Bryan bekommen wir einen vielseitig einsetzbaren Offensivspieler, der uns auf mehreren Positionen eine zusätzliche Option bietet, darunter auch am Flügel“, so LASK-Sportdirektor Dino Buric. Teixeira verfüge über hohe technische Qualitäten, Dribbelstärke sowie eine gute Geschwindigkeit mit Ball.

LASK
