LASK krallt sich Ex-Profi vom SK Sturm Graz!

Der Offensivmann war Anfang 2023 vom SC Austria Lustenau zum SK Sturm gewechselt, konnte dort aber die in ihn gesetzten Hoffnungen nie erfüllen. Eine rund eineinhalbjährige Ausleihe zum deutschen Zweitligisten 1. FC Magdeburg war schließlich für Teixeira auch nicht von durchschlagendem Erfolg gekrönt.