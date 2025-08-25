Afghane beschimpft Gericht und muss nun in U-Haft

Er flüchtete nach Österreich, um hier ein neues Leben zu beginnen, doch wohl verhalten hat sich der Afghane nie. Immer wieder kam der heute 26-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt, was die vielen Einträge in seinem Strafregister zeigen. Weshalb ihm der Aufenthaltstitel aberkannt wurde und er vom österreichischen Staat nur mehr als „geduldet“ gilt. Am Montag sitzt der Unbelehrbare wegen zahlreicher Straftaten einmal mehr vor Gericht. Es geht unter anderem um gefährliche Drohung, Körperverletzung und versuchte Nötigung.