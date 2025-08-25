Franzose Gaudu gewinnt Bergaufsprint vor Pedersen!

Philipsen im langgezogenen Schlussanstieg chancenlos

Patrick Gamper gehörte der vierköpfigen Ausreißergruppe des Tages an. Der Tiroler aus dem Jayco-Team fiel wie ein Begleiter aber nach dem ersten langen Anstieg wieder zurück ins Feld. Der letzte Ausreißer wurde rund 20 Kilometer vor dem Ziel gestellt und es kam wie erwartet zur Sprintentscheidung einer großen Gruppe. Auftaktetappen-Sieger Jasper Philipsen war im langgezogenen Schlussanstieg chancenlos.