Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Hassfigur und Genie

Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?

Adabei Österreich
24.08.2025 06:59
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie der Dauergrinser“, sagt er.(Bild: Robert Kratky privat)

21 Jahre lang war Robert Kratky die verlässliche Stimme am Morgen – für Millionen Hörer prägte er das Bild von Ö3. Sein gesundheitlicher Zustand, aber auch die Diskussion über seine Gage machten ihm zu schaffen. Jetzt warf er hin. Was bedeutet der Abgang des „umstrittenen Genies“ und „sozial unverträglichen“ Multitalents für den Sender? Und vor allem: Wie geht es ihm?

0 Kommentare

Freitagvormittag, 15. August 2025, kurz nach 10.00 Uhr – an diesem Tag pausierte der Wecker wegen einer Feiertagsaktion für freiwillige Helfer aus ganz Österreich – geht ein internes Mail an viele ORF-Mitarbeiter raus. Der Inhalt zusammengefasst: Robert Kratky, 52, nimmt den Hut, hört auf, ist weg, wird nie wieder den „Ö3-Wecker“ moderieren. Um 10.19 Uhr ist die Meldung auf krone.at. Um 10.20 Uhr berichtet Ö3 in einem Newsflash, in den regulären Nachrichten um 11.00 Uhr ist der Rückzug Kratkys Spitzenmeldung. Zu diesem Zeitpunkt überschlägt sich das heimische Internet bereits mit Mutmaßungen, viel Hass, viel Häme, aber auch viel Zuspruch.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Euke Frank
Euke Frank
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Adabei Österreich
Krone Plus Logo
Hassfigur und Genie
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
Kunst und Solidarität:
Bob Geldof als Stargast bei amfAR-Gala in Salzburg
„Alles wird abperlen“
Operndiva Anna Netrebko postet Nacktfoto
Warhol bis Sisi-Stern
amafAR-Gala-Auktion in Salzburg mit Glanzstücken
Nach „Dancing Stars“
„Weißer Spritzer“: Dr. Bohl singt jetzt wieder
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine