Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?

Freitagvormittag, 15. August 2025, kurz nach 10.00 Uhr – an diesem Tag pausierte der Wecker wegen einer Feiertagsaktion für freiwillige Helfer aus ganz Österreich – geht ein internes Mail an viele ORF-Mitarbeiter raus. Der Inhalt zusammengefasst: Robert Kratky, 52, nimmt den Hut, hört auf, ist weg, wird nie wieder den „Ö3-Wecker“ moderieren. Um 10.19 Uhr ist die Meldung auf krone.at. Um 10.20 Uhr berichtet Ö3 in einem Newsflash, in den regulären Nachrichten um 11.00 Uhr ist der Rückzug Kratkys Spitzenmeldung. Zu diesem Zeitpunkt überschlägt sich das heimische Internet bereits mit Mutmaßungen, viel Hass, viel Häme, aber auch viel Zuspruch.