Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?

21 Jahre lang war Robert Kratky die verlässliche Stimme am Morgen – für Millionen Hörer prägte er das Bild von Ö3. Sein gesundheitlicher Zustand, aber auch die Diskussion über seine Gage machten ihm zu schaffen. Jetzt warf er hin. Was bedeutet der Abgang des „umstrittenen Genies“ und „sozial unverträglichen“ Multitalents für den Sender? Und vor allem: Wie geht es ihm?
Freitagvormittag, 15. August 2025, kurz nach 10.00 Uhr – an diesem Tag pausierte der Wecker wegen einer Feiertagsaktion für freiwillige Helfer aus ganz Österreich – geht ein internes Mail an viele ORF-Mitarbeiter raus. Der Inhalt zusammengefasst: Robert Kratky, 52, nimmt den Hut, hört auf, ist weg, wird nie wieder den „Ö3-Wecker“ moderieren. Um 10.19 Uhr ist die Meldung auf krone.at. Um 10.20 Uhr berichtet Ö3 in einem Newsflash, in den regulären Nachrichten um 11.00 Uhr ist der Rückzug Kratkys Spitzenmeldung. Zu diesem Zeitpunkt überschlägt sich das heimische Internet bereits mit Mutmaßungen, viel Hass, viel Häme, aber auch viel Zuspruch.
