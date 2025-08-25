Vorteilswelt
Beweise am Handy

Vater filmte mit, als er seine Kinder missbrauchte

Oberösterreich
25.08.2025 19:00
Ermittler sicherten die perversen Bilder und Videos, die am Handy des Angeklagten gefunden ...
Ermittler sicherten die perversen Bilder und Videos, die am Handy des Angeklagten gefunden worden waren.(Bild: Holl Reinhard)

Es ist kaum vorstellbar, doch es passiert viel zu oft: Die eigenen Kinder werden zu Opfern der Eltern. In einem Fall, der nach mehreren Jahren aufflog, waren die Töchter erst wenige Monate alt. Der Vater musste sich wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Ein Handy spielte eine zentrale Rolle. Es gibt auch schon ein Urteil.

Prozesse um Kindesmissbrauch sind nie leicht zu verdauen – der Fall, der am Montag am Landesgericht Ried (Oberösterreich) aufgerollt wurde, war besonders abscheulich. Ein Tscheche (46) soll seine Stieftochter (heute elf) und seine leibliche Tochter (heute sechs) sexuell missbraucht haben. Beide Mädchen seien bei der ersten Tat gerade einmal einige Monate alt gewesen.

Opfer schliefen während der Taten
Angeklagt sind mehrere Übergriffe in seinem tschechischen Heimatort und in einer Innviertler Ortschaft zwischen Oktober 2014 und Juli 2023. Bei einigen Attacken waren die kleinen Mädchen umso wehrloser, weil sie tief und fest schliefen.

Beweise am Handy
Woher man davon weiß? Der Angeklagte soll den sexuellen Missbrauch an seinen Töchtern fotografiert und mit dem Handy mitgefilmt haben. Dort wurde das Material im November 2023 sichergestellt.

Lesen Sie auch:
Dem Verdächtigen droht eine lange Haftstrafe.
Verdächtiger in Haft
17-Jährige soll bei Fest vergewaltigt worden sein
25.06.2025
Jetzt wird ermittelt
Eltern sollen Tochter jahrelang misshandelt haben
16.07.2025

Urteil nicht rechtskräftig
Am Abend gab’s ein Urteil gemäß der Anklage, bis zu zehn Jahre Haft wären möglich gewesen: drei Jahre Gefängnis, davon eines „scharf“ – es ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da weder Anklage noch Verteidigung Stellungnahmen abgaben und sich drei Tage Bedenkzeit nahmen.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Beweise am Handy
Vater filmte mit, als er seine Kinder missbrauchte
Vertrag bis 2027
LASK krallt sich Ex-Profi vom SK Sturm Graz!
Krone Plus Logo
Sieg für Meggenhofen
Aussprache nach der Niederlage zeigte Wirkung
„Denkprozess eröffnen“
LASK legt Protest gegen Horvath-Ausschluss ein
Kanzler auf OÖ-Besuch
Sicherheitsallianz bekommt Unterstützung aus Wien
