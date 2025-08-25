Vater filmte mit, als er seine Kinder missbrauchte

Es ist kaum vorstellbar, doch es passiert viel zu oft: Die eigenen Kinder werden zu Opfern der Eltern. In einem Fall, der nach mehreren Jahren aufflog, waren die Töchter erst wenige Monate alt. Der Vater musste sich wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Ein Handy spielte eine zentrale Rolle. Es gibt auch schon ein Urteil.