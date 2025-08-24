Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“

Demnach habe Goldgruber die für die Ermittlungen zuständige Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft von der Absprache mit den Zeugen nur fünf Wochen vor der – letztlich vom Oberlandesgericht für illegal erklärten – Stürmung nicht informiert. Wörtlich heißt es unter anderem in der Begründung: „Dem BF (Anm. d. Redaktion Beschwerdeführer) hätte schon aufgrund seiner Führungsfunktion und seiner langjährigen Erfahrung bewusst sein müssen, dass es sich um eine besonders heikle Angelegenheit handelt.“