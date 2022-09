„Amtsmissbrauch begangen“: FPÖ zeigt Ludwig an

„Gemeinderat war den ganzen Sommer handlungsfähig“

Für die Wiener FPÖ sind zwei Punkte problematisch, wie Nepp in einer Pressekonferenz ausführte. Zum einen hätte gemäß Stadtverfassung zunächst der Stadtsenat mittels Notkompetenz entscheiden müssen, ist Nepp überzeugt. DEr Stadtsenat hätte jederzeit, also auch im Sommer, einen Beschluss fassen können. „Und der Gemeinderat war den ganzen Sommer handlungsfähig“, betonte Nepp. Zudem hätte Ludwig die Gremien unmittelbar nach der Freigabe der ersten Tranche von 700 Millionen Euro informieren müssen, sagte Nepp. Dies erst in der nächsten Ausschusssitzung zu tun, sei zu spät. „Unverzüglich“ bedeute nicht „in der nächsten Sitzung“.