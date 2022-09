„Welche Affäre?“: Ludwig verteidigt Wien Energie

Zwei 700-Millionen-Euro-Darlehen per „Notkompetenz“

Das öffentliche Interesse am Krisenmanagement der Stadt Wien in der Causa Wien Energie ist derzeit jedoch sehr groß. Viele gehen der Frage nach, warum die Stadt nicht früher an den Bund herangetreten war. Schon Mitte Juli hatte Ludwig ein 700-Millionen-Euro-Darlehen für die Wien Energie freigegeben, dann noch einmal 700. Gemacht hat er das mit seiner in der Wiener Stadtverfassung festgeschriebenen „Notkompetenz“ - still und heimlich quasi. Den Gemeinderat wollte er im September informieren. Seinen Koalitionspartner, die NEOS, hätte er bereits im Vorfeld informiert.