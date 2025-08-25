Dornauers Attacken gegen Mattle belasten Regierung

Mattle zeigt sich „verwundert“ über Dornauers Aussagen

Im Fußballerjargon würde man da wohl von einem „bösen Foul“, möglicherweise sogar von der berühmt-berüchtigten „Blutgrätsche“ gegen den einstigen „Partner“ Mattle sprechen. Mattle brauchte dann auch einige Tage, um sich vom Foul Dornauers zu erholen, betonte aber am Wochenende gegenüber der Austria Presseagentur, er sei einigermaßen „verwundert“ über Dornauers Aussagen. „Georg Dornauer hatte seine Zeit. Ich bin überrascht, dass er uns all die Dinge über die Medien ausrichten lässt.“ Mattle erinnerte auch daran, dass Dornauer neben ihm sitzend das gemeinsame Koalitionsübereinkommen „mitunterschrieben“ habe. Gemeinsame Papiere mitzuunterschreiben und dann über die Öffentlichkeit der Landesregierung Derartiges auszurichten, halte er für „nicht notwendig“.