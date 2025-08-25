D: Ex-Minister Habeck gibt Bundestagsmandat zurück

Der frühere deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (55) von den Grünen zieht sich aus dem Bundestag zurück. Am 1. September will er sein Mandat zurückgeben.
Der frühere deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verlässt den Bundestag. „Ich habe an diesem Montag dem Bundestagspräsidium mitgeteilt, dass ich zum 1. September mein Bundestagsmandat zurückgeben werde“, so Habeck. Auch die Grünen-Fraktion habe er informiert.
Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann und Katharina Dröge dankten Habeck in einem gemeinsamen Schreiben für seine Verdienste.
Der 55-Jährige äußerte sich in der „taz“ zu seinen Zukunftsplänen. „Ich werde an verschiedenen ausländischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen forschen, lehren und lernen“, sagte Habeck. Darunter seien das Dänische Institut für Internationale Studien in Kopenhagen und die Universität Berkeley in Kalifornien sowie weitere Stationen.
„Politische Idee abgewählt“
Habeck begründete seine Entscheidung auch damit, dass nicht nur die Ampel-Koalition, sondern auch seine politische Idee abgewählt worden sei, „die Grünen in die gesellschaftliche Mitte zu führen“, um angesichts der schrumpfenden beiden Ex-Volksparteien „das Zentrum zu stabilisieren“.
