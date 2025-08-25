D: Ex-Minister Habeck gibt Bundestagsmandat zurück

Der 55-Jährige äußerte sich in der „taz“ zu seinen Zukunftsplänen. „Ich werde an verschiedenen ausländischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen forschen, lehren und lernen“, sagte Habeck. Darunter seien das Dänische Institut für Internationale Studien in Kopenhagen und die Universität Berkeley in Kalifornien sowie weitere Stationen.