Vance: Russen gelingt „Marionettenregierung“ nicht

Neue Sanktionen helfen wohl nicht

Die USA würden keine Truppen schicken, um ein Friedensabkommen durchzusetzen, sagte Vance. „Der Präsident hat sich sehr klar ausgedrückt. Es wird keine Bodentruppen in der Ukraine geben.“ Als Beispiel nannte der Vizepräsident die jüngste Ankündigung, als Reaktion auf den anhaltenden Kauf von russischem Erdöl zusätzliche Zölle in der Höhe von 25 Prozent auf indische Waren zu erheben. Neue Sanktionen würden den Kreml aber wohl nicht zu einer Feuerpause bewegen.