Burgstaller klagt nach Faustschlag 73.600 Euro ein

Noch keine Klage von Rapid

„An den Vorfall selbst kann ich mich eigentlich nicht erinnern“, hatte der Fußball-Profi im Landl gesagt. „Ich kann mir die Kurzschlussreaktion bis heute nicht erklären“, zeigte sich der Verurteilte damals reumütig geständig. „Sie haben hier aus Dummheit und Impuls gehandelt. Der Sturz ist Ihnen zuzurechnen“, begründet der Richter damals den Schuldspruch. Jetzt bleibt abzuwarten, wie es der Richter oder die Richterin im Zivilprozess sieht. Der Fußballverein SK Rapid, der im Prozess 60.000 Euro forderte, dürfte zivilrechtlich laut Ainedter noch nicht aktiv geworden sein.