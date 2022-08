Wie Kinder über TikTok an harte Drogen gelangen

Phänomen auch in Österreich zu beobachten

Das Phänomen ist nicht nur in Deutschland zu beobachten, weiß Paul Eidenberger vom heimischen Bundeskriminalamt. Der Polizei sei bekannt, was sich in sozialen Medien an kriminellen Aktivitäten abspiele. Es fehle ihr allerdings an Möglichkeiten, solche Inhalte zu unterbinden.