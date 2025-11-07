„Starkes Zeichen“: Bis zu 4,5 Prozent mehr Lohn

Aufgrund der hohen Inflation ist der eigentlich für drei Jahre abgeschlossene Kollektivvertrag im Bereich der Denkmal-, Fassaden-, und Gebäudereinigung neu verhandelt worden. Dabei einigten sich die Sozialpartner auf eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3,25 Prozent mit Jahresbeginn 2026 für die rund 66.000 Arbeiterinnen und Arbeiter, wie die Gewerkschaft vida am Freitag mitteilte.