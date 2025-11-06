Wann Sie der Einsatz von KI teuer kommen kann

Sie schreibt Schularbeiten und Bücher, liefert auf Knopfdruck Fotos für jede Gelegenheit und mischt mit juristischem Halb-Wissen auch schon in der Justiz kräftig mit. Aber wo liegen die rechtlichen Grenzen Künstlicher Intelligenz? Und wem gehören die Inhalte? Darf ich sie als meine ausgeben und dafür kassieren?
Sie ist mittlerweile auf fast jedem Smartphone und ihr Einsatz vor allem für Jugendliche schon völlig alltäglich: Diverse KI-Programme haben binnen kurzer Zeit in der Bildungs- und Arbeitswelt ihren Einzug gefunden. Doch viele Fragen rund um die Nutzung sind noch offen – vor allem dann, wenn die Verwendung von KI verschleiert werden soll. Die Kärntner Rechtsanwälte Kornalia Kaltenhauser und Christoph Reiner haben sich im Rahmen unserer Check-dein-Recht-Serie mit KI, ihren Chancen und Risiken auseinandergesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.