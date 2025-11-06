Wann Sie der Einsatz von KI teuer kommen kann

Sie ist mittlerweile auf fast jedem Smartphone und ihr Einsatz vor allem für Jugendliche schon völlig alltäglich: Diverse KI-Programme haben binnen kurzer Zeit in der Bildungs- und Arbeitswelt ihren Einzug gefunden. Doch viele Fragen rund um die Nutzung sind noch offen – vor allem dann, wenn die Verwendung von KI verschleiert werden soll. Die Kärntner Rechtsanwälte Kornalia Kaltenhauser und Christoph Reiner haben sich im Rahmen unserer Check-dein-Recht-Serie mit KI, ihren Chancen und Risiken auseinandergesetzt.