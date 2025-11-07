Der Pensionisten-Irrtum: So leben wir im Ruhestand

Eine neue, große Studie reißt die Klischee-Mauern nieder. Sie zeigt: Senioren sind digitaler, sportlicher – und entziehen sich häufiger der Kirche und der Enkelbetreuung, als es sich die Gesellschaft vorstellt.
Sie sitzen den ganzen Tag vor der Glotze, wischen Staub, betreiben kaum Sport und haben für die digitale Welt nur ein mürrisches Kopfschütteln übrig – so zumindest sieht das Klischee des typischen Pensionisten aus. Doch wie leben Österreichs Pensionisten eigentlich wirklich? Was glauben die Österreicher und wie ist es tatsächlich? Wie sich die Vorstellung vieler und die Realität voneinander unterscheiden, zeigt die erste große Pensionisten-Studie.
