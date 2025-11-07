Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

AUVA brüskiert Wien

Böhler soll zu „Bezirksspital“ geschrumpft werden

Wien
07.11.2025 13:49
An die bisherigen Versprechungen zum Erhalt des Spitals im vollen Umfang fühlt sich die AUVA ...
An die bisherigen Versprechungen zum Erhalt des Spitals im vollen Umfang fühlt sich die AUVA nicht mehr gebunden.(Bild: Jöchl Martin)

Eine „Konkretisierung“ der Leistungen im künftigen Böhler-Containerspital in Wien hat die AUVA vermeldet. Was sich dahinter verbirgt: Die Degradierung des Trauma-Zentrums auf Bezirksspital-Niveau, mit weniger Betten, weniger Intensivbetten, ohne Schockraum – und all das an der Stadt vorbei.

0 Kommentare

Auf den ersten Blick unauffällig informierte die AUVA – wohl nicht zufällig am Beginn des Wochenendes – über die „Festlegung der medizinischen Ausrichtung“ des künftigen Böhler-Containerspitals. In Wahrheit ließ der Spitalsbetreiber damit eine Bombe platzen: Geht es nach den Plänen der AUVA, wäre das Krankenhaus als zentraler Mosaikstein in der Versorgung von Schwerstverletzten in Wien Geschichte.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
7° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
6° / 13°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
6° / 13°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
150.019 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
108.129 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
93.818 mal gelesen
Mehr Wien
249 Tafeln entdeckt
Süße Beute: Polizei schnappt Schokoladen-Diebe
Krone Plus Logo
AUVA brüskiert Wien
Böhler soll zu „Bezirksspital“ geschrumpft werden
Krone Plus Logo
Massive Einsparungen
Wiener Suchthilfe warnt vor drastischen Folgen
Auf Baugerüst gefallen
Attacke von Freund: Frau stürzt sich aus Fenster
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf