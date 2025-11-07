Böhler soll zu „Bezirksspital“ geschrumpft werden

Auf den ersten Blick unauffällig informierte die AUVA – wohl nicht zufällig am Beginn des Wochenendes – über die „Festlegung der medizinischen Ausrichtung“ des künftigen Böhler-Containerspitals. In Wahrheit ließ der Spitalsbetreiber damit eine Bombe platzen: Geht es nach den Plänen der AUVA, wäre das Krankenhaus als zentraler Mosaikstein in der Versorgung von Schwerstverletzten in Wien Geschichte.