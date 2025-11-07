WKO-Lohnerhöhung: FPÖ fordert Mahrers Rücktritt

Die Kritik an den saftigen Gehaltsanpassungen in der Wirtschaftskammer (WKO) reißt nicht ab. Nach Grünen, NEOS und der Wiener Industriellenvereinigung schlägt nun auch die FPÖ scharfe Töne an. „Hier erleben wir einmal mehr die klassische ÖVP-Politik: Den Menschen, die wenig haben, das Geld auch noch wegnehmen, aber sich selbst die Taschen vollstopfen“, zeigt sich der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz erzürnt. Er fordert den Rücktritt von WKO-Präsident Harald Mahrer.