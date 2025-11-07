Buslenker von Männern mit Säure attackiert

Die Täter waren am Abend des 3. Oktober mit dem Berufschauffeur in dessen Pause beim Bahnhof in Streit geraten. Kurze Zeit später kehrten die beiden zum Bus zurück. Der Lenker saß bereits im Fahrzeug, als das Duo zum säurehaltigen Angriff überging. Der 47-Jährige musste mit schweren Verätzungen erst ins Landesklinikum Baden und dann ins AKH nach Wien gebracht werden.