Opfer schwer verletzt

Buslenker von Männern mit Säure attackiert

Niederösterreich
07.11.2025 16:31
Dem Linienbuslenker wurde von zwei Männern Säure ins Gesicht gespritzt.
Dem Linienbuslenker wurde von zwei Männern Säure ins Gesicht gespritzt.(Bild: stock.adobe.com null)

In Niederösterreich ist ein Buslenker mit Säure attackiert worden. Das Opfer erlitt bei dem Angriff schwere Verätzungen. Ein Verdächtiger ist bereits in Haft, sein Komplize derzeit noch flüchtig. Nach dem 39-jährigen Mann wird per Europäischem Haftbefehl gesucht.   

Unfassbare Szenen spielten sich Anfang Oktober in Bad Vöslau im Bezirk Baden ab: Ein Linienbuslenker wurde von zwei Männern mit Säure attackiert. Das Duo hatte dem 47-Jährigen die Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt und ihn dabei schwer verletzt.

Die Täter waren am Abend des 3. Oktober mit dem Berufschauffeur in dessen Pause beim Bahnhof in Streit geraten. Kurze Zeit später kehrten die beiden zum Bus zurück. Der Lenker saß bereits im Fahrzeug, als das Duo zum säurehaltigen Angriff überging. Der 47-Jährige musste mit schweren Verätzungen erst ins Landesklinikum Baden und dann ins AKH nach Wien gebracht werden.

Fahndung mit Europäischem Haftbefehl
Die Männer suchten nach der erfolgten Attacke das Weite. Im Zuge der Ermittlungen konnten ein 39-Jähriger und ein 40-Jähriger als Verdächtige ausgeforscht werden. Der Ältere wurde drei Tage nach der Tat verhaftet, sein jüngerer Komplize dürfte sich in die Türkei abgesetzt haben. Nach ihm wird derzeit mit Europäischem Haftbefehl gefahndet.

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
