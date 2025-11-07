Deutscher schickte Freund zum Vaterschaftstest

Der 37-Jährige stand mit Unterhaltszahlungen von 8655 Euro im Rückstand und wollte sich sowohl diese als auch weitere Zahlungen für sein Kind sparen. Da er am Mittwoch nicht zum Prozess erschien, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der 43-jährige Freund wurde vor dem Amtsgericht im bayerischen Dillingen an der Donau zu einer Geldstrafe verurteilt.