Fall Fabian: Mordverdächtige jetzt in U-Haft

Wie berichtet, soll es sich laut deutschen Medien um die Ex-Freundin des Vaters des achtjährigen Buben handeln. Sie gab an, Fabians Leiche bei einem Spaziergang in der Nähe eines Tümpels entdeckt zu haben. Daraufhin wurde sie mehrfach befragt. Der Volksschüler war am 10. Oktober verschwunden. An diesem Tag hatte er sich unwohl gefühlt und war nicht zur Schule gegangen. Er blieb alleine zu Hause. Als die Mutter von der Arbeit zurückkam, war der Bub weg. Sie versuchte, ihn ausfindig zu machen, und meldete ihn schließlich als vermisst.