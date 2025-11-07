Bisher schweigsam
Fall Fabian: Mordverdächtige jetzt in U-Haft
Die Frau, die den achtjährigen Fabian aus Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) getötet haben soll, ist nun in Untersuchungshaft. Sie habe bisher keine Angaben gemacht und komme in eine Justizvollzugsanstalt, sagte Staatsanwalt Harald Nowack am Freitag.
„Die Verdachtsgründe gegen diese Person ergeben sich aus einer Zusammenschau der bislang ermittelten Indiztatsachen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Details wurden aber nicht genannt. Auch Angaben, in welchem Verhältnis die Verdächtige zum getöteten Fabian stand, machten die Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.
Wie berichtet, soll es sich laut deutschen Medien um die Ex-Freundin des Vaters des achtjährigen Buben handeln. Sie gab an, Fabians Leiche bei einem Spaziergang in der Nähe eines Tümpels entdeckt zu haben. Daraufhin wurde sie mehrfach befragt. Der Volksschüler war am 10. Oktober verschwunden. An diesem Tag hatte er sich unwohl gefühlt und war nicht zur Schule gegangen. Er blieb alleine zu Hause. Als die Mutter von der Arbeit zurückkam, war der Bub weg. Sie versuchte, ihn ausfindig zu machen, und meldete ihn schließlich als vermisst.
Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass das Kind am 10. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr getötet wurde. Um Spuren zu beseitigen, sei der Leichnam, der am 14. Oktober entdeckt wurde, angezündet worden. Gegen die Ex-Freundin des Vaters wurde ein Haftbefehl erlassen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.