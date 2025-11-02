Shein stoppt Verkauf von kinderähnlichen Sexpuppen

Enthüllender Screenshot

Ein von der Zeitung „Le Parisien“ veröffentlichter Screenshot zeigt eine Sexpuppe mit dem Körperbau und dem Gesicht eines kleinen Mädchens und Teddy im Arm, flankiert von einer Produktbeschreibung mit klar sexuellem Unterton. Es sei nicht auszuschließen, dass Kinder auf der Suche nach einer Puppe auf Shein mit ein paar Klicks zu dem Sexpuppenangebot weitergeleitet würden, sagte die Chefin der französischen Anti-Betrugsbehörde, Alice Vilcot-Dutarte, der Zeitung.