„Mensch ist geboren, um zu geben – bedingungslos“

Von Landshaag in Feldkirchen an der Donau nach Wien, in die afrikanische Wüste und zurück: Bettina Ludwig ist Anthropologin, und nach einem Jahr in Afrika zeigt sie nun Wirtschaftsbossen und Personalchefs, was man von Jägern und Sammlern lernen kann. Der „Krone“ erzählt sie, wie das geht.
Krone OÖ: Frau Ludwig, warum sind Sie bei den Jägern und Sammlern in der Wüste Afrikas gelandet?
Bettina Ludwig: Ich habe eine Vorlesung gehabt und da erfahren, dass es noch solche Gesellschaften gibt. Das hat mich wahnsinnig inspiriert, und ich habe mir gedacht, worüber sprechen die im Alltag, als Sammler, irgendwo im Offline. Und dann habe ich eineinhalb Jahre lang versucht, einen Feldforschungsaufenthalt zu bekommen. Am Ende hat es geklappt.
