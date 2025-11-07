Vom Weg abgekommen: Schlepper stürzt 45 Meter ab

Spektakulärer Unfall am Freitagvormittag in der Tiroler Wildschönau: Im Ortsteil Oberau stürzte ein Schlepper sich mehrmals überschlagend über einen Wiesenhang, nachdem er vom Weg abgekommen war. Die beiden Insassen erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden – einer davon mit dem Notarzthubschrauber.