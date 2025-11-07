Vorteilswelt
Zwei Insassen verletzt

Vom Weg abgekommen: Schlepper stürzt 45 Meter ab

Tirol
07.11.2025 15:01
Nach 45 Metern kam der Schlepper zum Stillstand.
Nach 45 Metern kam der Schlepper zum Stillstand.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Unfall am Freitagvormittag in der Tiroler Wildschönau: Im Ortsteil Oberau stürzte ein Schlepper sich mehrmals überschlagend über einen Wiesenhang, nachdem er vom Weg abgekommen war. Die beiden Insassen erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden – einer davon mit dem Notarzthubschrauber.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 9.30 Uhr. Ein Einheimischer (30) war mit dem landwirtschaftlichen Gefährt auf einem schmalen Feldweg unterwegs. Beim Rückwärtsfahren kam der Schlepper plötzlich vom Weg ab.

Fahrzeug überschlug sich mehrmals
„Auf dem feuchten Untergrund geriet die hintere Achse ins Rutschen und das Fahrzeug stürzte in der Folge sich mehrmals überschlagend über das rund 30 Grad steile Feld etwa 45 Meter ab“, berichtete die Polizei.

Nach der Erstversorgung wurden die beiden Verunfallten ins Krankenhaus Kufstein gebracht, einer davon mit dem Rettungshubschrauber.

Ermittler von der Polizei

Nachbarn, die den folgenschweren Unfall bemerkt hatten, setzten sofort die Rettungskette in Gang. Feuerwehr, Rettung, Polizei und die Besatzung des Notarzthelikopters „Heli 3“ rückten sofort an.

Ein Verletzter wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.
Ein Verletzter wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.(Bild: ZOOM Tirol)

Der Lenker und dessen Beifahrer (25) wurden vor Ort erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Wie schwer die Männer verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. 

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
