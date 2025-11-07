Sprint-Qualifikation ab 19.30 Uhr LIVE

Wer holt sich heute die Pole für den Formel-1-Sprint in Brasilien? Mit sportkrone.at sind Sie ab 19.30 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Im einzigen Freien Training am Freitag hat Lando Norris die Bestzeit aufgestellt. Der Brite drehte auf dem Traditionskurs in Interlagos die schnellste Runde knapp vor seinem zuletzt schwächelnden McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri.
Hier der Zwischenstand:
Die Konkurrenz konnte nicht mit dem Duo mithalten und lag mehr als eine halbe Sekunde zurück. Weltmeister Max Verstappen kam im Red Bull nicht über Platz 17 hinaus.
