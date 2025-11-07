Evangelische Bischöfin vor Amtseinführung

Als erste Frau der Geschichte übernimmt Cornelia Richter am Samstag das Bischofsamt der evangelisch-lutherischen Kirche in Österreich. Der Festgottesdienst findet im Museumsquartier in Wien statt – hohe Staatsgäste wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden erwartet.
Die erste gewählte Bischöfin übernimmt ab Samstag die Leitung von dem bisherigen Amtsinhaber Bischof Michael Chalupka. Beim Festfestgottesdienst ab 14 Uhr im Museumsquartier Wien bekommt Richter das Amtskreuz übergeben und Vorgänger Chalupka wird verabschiedet.
Namhafte Gäste beim Festgottesdienst
Vor Ort werden über 1000 Menschen dem ganzen Land mit der 54-jährigen aus Bad Goisern in Oberösterreich mitfeiern, unter anderem auch Delegierte der evangelischen Kirche aus Österreich und den Nachbarländern sowie Persönlichkeiten aus der Ökumene und dem öffentlichen Leben.
Als Teilnehmende werden außerdem unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der Wiener Erzbischof Josef Grünwidl sowie Bischof Manfred Scheuer erwartet, der in der römisch-katholischen Bischofskonferenz für den Bereich Ökumene zuständig ist.
Die im Saal verfügbaren Plätze sind bereits ausgebucht, aber einzelne Sitzplätze sind (ohne Platzgarantie) möglicherweise im Mumok-Kino verfügbar, wo der Gottesdienst übertragen wird.
Überwältigende Mehrheit bei Wahl
Bei der Synode im Mai war die in Bonn lehrende Theologieprofessorin mit großer Mehrheit für das gesamtösterreichische Leitungsamt der evangelischen Kirche A.B. (Augustiner Bekenntnis) gewählt worden.
Ist ein Gremium oder eine Versammlung innerhalb der Kirche, in dem Vertreter über religiöse, organisatorische oder gesellschaftliche Fragen beraten und Entscheidungen treffen.
Ab 1. Jänner 2026 soll die Bischöfin dann für eine Amtszeit von zwölf Jahren den etwas mehr als 237.000 Mitgliedern vorstehen. Hierzulande gibt es im Gegensatz zu Deutschland nur einen Bischof beziehungsweise eine Bischöfin. Die evangelischen Pfarrgemeinden in Vorarlberg gehören zur evangelisch-reformierten Kirche (Helvetisches Bekenntnis oder H.B.). Diese wird von einem Landessuperintendenten geleitet, derzeit ist das Pfarrer Ralf Stoffers.
