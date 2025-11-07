Evangelische Bischöfin vor Amtseinführung

Ab 1. Jänner 2026 soll die Bischöfin dann für eine Amtszeit von zwölf Jahren den etwas mehr als 237.000 Mitgliedern vorstehen. Hierzulande gibt es im Gegensatz zu Deutschland nur einen Bischof beziehungsweise eine Bischöfin. Die evangelischen Pfarrgemeinden in Vorarlberg gehören zur evangelisch-reformierten Kirche (Helvetisches Bekenntnis oder H.B.). Diese wird von einem Landessuperintendenten geleitet, derzeit ist das Pfarrer Ralf Stoffers.