Warum Havel schon im Training die Hymne übte

Er ist schneller als Speedy Gonzales und sorgte bei Trainer Schmid für ein breites Lächeln. Wieso Hartbergs Youngster bei Teamchef Ralf Rangnick auf der Liste steht. Und was ein Käfig in Simmering damit zu tun haben könnte. Elias Havel sprach mit der „Krone“ vorm Spiel am Samstag (17 Uhr) gegen den WAC über seinen Super-Lauf!
„Das ist ein Junge, bei dem es interessant ist, zu schauen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Es macht absolut Sinn, seinen Weg aufmerksam weiterzuverfolgen.“
