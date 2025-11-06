Vorteilswelt
Frau gab Wohnung auf

Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar

Kärnten
06.11.2025 16:02
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ein kurioser Betrugsfall hat in Kärnten sein Ende gefunden: Eine 76-jährige Deutsche gab ihre Wohnung, ihr gesamtes Leben in der Heimat auf und stand samt Umzugswagen plötzlich vor dem Haus ihrer vermeintlich großen Liebe – Gottfried Würcher von den Nockis.

„Hallo Friedl, ich steh’ jetzt vor deinem Haus“ – glückselig war die Pensionistin (76) mit vollgepacktem Umzugswagen in Kärnten vorgefahren. Im festen Glauben daran, nun endlich bei ihrer großen Liebe, dem Nockis-Frontman Gottfried Würcher, einziehen zu können.

Kärnten

Kärnten
