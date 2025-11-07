Steuer bei Zuschlag zu Überstunden erhitzt Gemüter

Verunsicherung ist groß

Der Tourismus ist aufgrund der ungeregelten Verhältnisse beunruhigt, immerhin stelle die Branche bis zu 60 Prozent der Mitarbeiter vor Weihnachten ein. Bei einer Rückkehr zu den alten Steuergrenzen müssten die Arbeitnehmer mehr Lohnsteuer zahlen und hätten weniger Nettolohn. Das wäre ein schlechtes Signal, gerade bei Fachkräftemangel und steigenden Lebenshaltungskosten.