Wiener Suchthilfe warnt vor drastischen Folgen

Schock für mehrere Wiener Suchthilfe-Einrichtungen: Für das kommende Jahr hat die Stadt Wien empfindliche Budgetkürzungen vorgesehen. Wichtige Angebote müssen heruntergefahren oder gar ganz geschlossen werden. Insgesamt wird in der Wiener Suchthilfelandschaft von etwa fünf bis sechs Millionen weniger gesprochen. Hunderte Betroffene werden in Wien damit ihre Betreuung verlieren, was Folgen für alle haben dürfte – suchtkranke Menschen wie Bürger. Gleichzeitig reißt der Wirbel um Hotspots wie die Gumpendorfer Straße nicht ab – wie passt das zusammen?