Freigelassener Häftling in London wieder gefasst

Dritter Fall innerhalb weniger Tage

Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden in Großbritannien drei Personen irrtümlich aus dem Gefängnis entlassen. Ein dritter Mann stellte sich am Donnerstag selbst, er war wegen Betrugs verhaftet worden. Die Pannen verdeutlichen die großen Probleme der britischen Haftanstalten. Die britische Regierung hatte vor einem Jahr verkündet, Tausende Gefangene vorübergehend früher zu entlassen, um Platz zu schaffen. Zwischen September 2024 und Juni 2025 wurden dann knapp 40.000 Menschen aus England und Wales vorzeitig entlassen. Allerdings handelt es sich dabei immer wieder auch um einen Irrtum. Die Gewerkschaften prangern unerträgliche Zustände in der Verwaltung und in den Gefängnissen an.