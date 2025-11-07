Sexualstraftäter
Freigelassener Häftling in London wieder gefasst
In Großbritannien ist ein Häftling gefasst worden, der irrtümlich aus dem Gefängnis entlassen worden war. Er sei von einem Passanten in London entdeckt worden, teilte die Polizei mit. „Die Beamten reagierten sofort und nahmen ihn fest“.
Der 24-Jährige war seit dem 29. Oktober auf freiem Fuß. Er stammt aus Algerien und soll 2019 legal mit einem Visum nach Großbritannien eingereist sein. Inzwischen befinde er sich in der Anfangsphase eines Abschiebeverfahrens, berichtete BBC. Im Gefängnis sitzt er wegen Hausfriedensbruch. 2024 war er zudem wegen Exhibitionismus zu einer Bewährungsstrafe mit gemeinnützigen Auflagen verurteilt und für fünf Jahre in das Register für Sexualstraftäterinnen und Sexualstraftäter eingetragen worden.
Dieser Eintrag und die Nationalität des Gefangenen sind die Hauptgründe, warum der Fall in Großbritannien viel Aufmerksamkeit bekommt. Das Vereinigte Königreich erlebt seit Monaten einen Rechtsruck. Nur wenige Tage zuvor war bekanntgeworden, dass ein anderer Sexualstraftäter ebenso versehentlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, statt abgeschoben zu werden. Der 38-Jährige aus Äthiopien wurde letztlich ebenfalls gefasst und musste Großbritannien verlassen. Sein sexueller Übergriff auf eine 14-Jährige hatte wochenlang für Proteste vor Unterkünften für Asylwerbende gesorgt.
Dritter Fall innerhalb weniger Tage
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden in Großbritannien drei Personen irrtümlich aus dem Gefängnis entlassen. Ein dritter Mann stellte sich am Donnerstag selbst, er war wegen Betrugs verhaftet worden. Die Pannen verdeutlichen die großen Probleme der britischen Haftanstalten. Die britische Regierung hatte vor einem Jahr verkündet, Tausende Gefangene vorübergehend früher zu entlassen, um Platz zu schaffen. Zwischen September 2024 und Juni 2025 wurden dann knapp 40.000 Menschen aus England und Wales vorzeitig entlassen. Allerdings handelt es sich dabei immer wieder auch um einen Irrtum. Die Gewerkschaften prangern unerträgliche Zustände in der Verwaltung und in den Gefängnissen an.
