Extrem-Raser (20) muss 30 Monate ins Gefängnis

Angeklagter bestritt „Tötungsabsicht“

Insgesamt zählt die Anklage fünf extrem gefährliche Situationen auf. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann versuchten Mord in mehreren Fällen zur Last. Der 20-Jährige bestritt jede „Tötungsabsicht“. Um wegen versuchten Mordes verurteilt zu werden, reicht aber, dass er es in Kauf genommen hat, dass Menschen zu Tode kommen. Im Oktober des Vorjahres hatte in Wien ein Raser in einem ähnlichen Fall 15 Jahre wegen Mordversuchs ausgefasst.

Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Die Verteidigung erbat sich Bedenkzeit. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.