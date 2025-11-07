Mahrers Doppelbezug laut Gutachten rechtskonform

Verfassungsdient: Mahrer nicht betroffen

Der Verfassungsdienst des Kanzleramts hat sich nun auch mit der Frage auseinandergesetzt. „Insgesamt sprechen die besseren Gründe dafür, nur bezügerechtliche Rechtsvorschriften im engeren Sinn als bezügerechtliche Regelungen des Bundes (...) anzusehen“, heißt es in einer Rechtsauskunft, die der „Krone“ vorliegt. Damit würde Mahrer nicht darunter fallen und das Bezügerecht ist nicht auf den Doppelbezug anzuwenden.