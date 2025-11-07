Levi kommt zu früh! Hirscher verschiebt Comeback

Es ist weiter warten angesagt, wenn es um die Rückkehr von Marcel Hirscher in den Weltcup geht. Lieber möchte der Neo-Niederländer nichts riskieren, gerade hinsichtlich der anstehenden Olympia-Saison. Nach seiner Absage in Sölden, kommt auch der Slalom in Levi am 16. November zu früh, wie die „Krone“ erfahren hat.