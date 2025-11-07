Levi kommt zu früh! Hirscher verschiebt Comeback

Marcel Hirscher hat seine Rückkehr in den Skizirkus erneut verschoben. Wie die „Krone“ erfahren hat, fühlt sich der achtfache Gesamtweltcupsieger noch nicht bereit für sein Comeback. Levi kommt zu früh, heißt es – demnach ist weiter Geduld gefragt.
Es ist weiter warten angesagt, wenn es um die Rückkehr von Marcel Hirscher in den Weltcup geht. Lieber möchte der Neo-Niederländer nichts riskieren, gerade hinsichtlich der anstehenden Olympia-Saison. Nach seiner Absage in Sölden, kommt auch der Slalom in Levi am 16. November zu früh, wie die „Krone“ erfahren hat.
Nächste Chance Gurgl
Zuletzt hatte der 36-Jährige mit einer hartnäckigen Erkrankung zu kämpfen – ein Antreten in Finnland wäre demnach nicht die richtige Entscheidung gewesen. Die nächste Chance auf seine Rückkehr gibt es demnach in Österreich. Am 22. November findet der Slalom in Gurgl statt – vielleicht dann ja wieder mit Hirscher.
Nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Dezember arbeitet die Ski-Legende weiter intensiv an seinem Comeback. Nachdem zunächst über ein erneutes Karriereende spekuliert wurde, stellte der achtfache Gesamtweltcupsieger klar: Er will es nochmal wissen! Wann und wo – darüber werden die kommenden Wochen aufklären.
