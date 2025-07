„Geniale, galaktische, coole, super Tierecke“

Was wie ein Gruß aus einem Comic klingt, ist in Wahrheit tief empfundene Dankbarkeit. Roswitha Zink, Gründerin und Leiterin des Lichtblickhofs in Wien, hat diese Zeilen geschrieben – weil Hilfe kam, als sie am dringendsten gebraucht wurde. Die „Krone“-Tierecke hat 20.000 Euro gespendet, um jenen Kaninchenstall neu zu errichten, der im Herbst 2024 von einem schweren Unwetter zerstört worden war.