Ärztemangel bleibt in Niederösterreich akut

Kritik an Rahmenbedingungen

Dass trotz minimal höherer Zahlen Ärztemangel herrscht, lässt sich laut dem neuen Kammer-Präsidenten Harald Schlögel in drei Punkten leicht erklären: „Die Überalterung der Bevölkerung erfordert einen erhöhten ärztlichen Bedarf. Die Verkürzung der Arbeitszeit in den Spitälern bedeutet andererseits aber, dass es mehr Ärzte braucht, um annähernd die gleichen Leistungen anzubieten. Zudem sind die Rahmenbedingungen für das Arbeiten in NÖ leider nicht so, dass wir ein Abwandern der Ärzte in Nachbarbundesländer verhindern können.“