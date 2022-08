Elektro-Flugboot mit Ideen vom kaspischen Monster

Der Technologiekonzern Siemens und das US-Start-up REGENT arbeiten an einem Elektro-Wasserflugzeug, das den Personen- und Güterverkehr in Küstenregionen revolutionieren soll. Der Seaglider wird als Wasserfahrzeug klassifiziert, kann mit Tragflächen und acht Motoren aber auch fliegen. Wenige Meter über der Wasseroberfläche soll er den Bodeneffekt nutzen, um mehr Auftrieb zu gewinnen. Diese Funktionsweise erinnert an das „kaspische Monster“ ...