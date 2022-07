Fernsehen in der EU wichtigste Nachrichtenquelle

Ungarn vertrauen Influencern mehr als Medien

Private Sender gelten nur in Polen als vertrauenswürdigste Quelle, allgemein halten nur 27 Prozent sie für vertrauenswürdig. In Ungarn ist die Abkehr von klassischen Nachrichtenquellen besonders radikal: Dort gaben die Befragten an, dass sie Personen und Gruppen in sozialen Netzwerken am meisten vertrauen.