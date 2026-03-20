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Haustier-Schussverbot: Das sagen die Leser

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20.03.2026 14:37
Wäre der Hund im Wald nicht angeleint, dürfte er vom örtlichen Jäger erschossen werden.
Wäre der Hund im Wald nicht angeleint, dürfte er vom örtlichen Jäger erschossen werden.(Bild: Gabi - stock.adobe.com)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

In einer aktuellen Petition wird mehr Schutz von Haustieren gefordert. Konkret solle es ein Abschussverbot von Haustieren geben. Die „Krone“-Community ist bei diesem Thema gespaltener Meinung. Einen Auszug der Leserbeiträge, die dafür bzw. dagegen sprechen, lesen Sie hier. 

0 Kommentare

Für viele Menschen ist das Haustier wie ein Familienmitglied. Umso schmerzlicher sei ein plötzlicher Verlust durch den Abschuss eines Jagdgewehrs.

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KroneLeser1105795
das sehe ich auch so,

weil ein Haustier ist sowas wie ein Familienmitglied, oftmals für Haustiere für alleinstehende Personen das einzige Lebewesen, um ein wenig Kontakt, Freude, Abwechslung und eine sinnvolle Beschäftigung zu haben.
von Kindern ganz zu schweigen, die ihren lieblingsspielgefährten verlieren und deswegen oft bitterlich weinen.

Wer ein Haustier erschießt oder quält sollte weggesperrt werden, und zwar so lange wie das Haustier statistisch an Lebenserwartung hätte
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Ein Großteil der „Krone“-Leser sieht allerdings den Tierhalter in der Verantwortungspflicht. Diese würden dafür Sorge tragen müssen, dass ihre geliebten Fellnasen keine Wildtiere oder Singvögel jagen.

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Hoffnungsreich
Jeder Tierhalter von Haustieren ist in die Pflicht zu nehmen! Wer seinen Hund oder seine Katze einfach irgendwo frei laufen lässt und diese dann in der Natur und Wald Schaden anrichten, Kleintiere und Vögel jagen und töten, müssen auch weiterhin zum Abschuss freigegeben sein! Wer auf sein Haustier schaut hat da auch gar nichts zu befürchten! Haustiere haben eben nicht einfach frei irgendwo herumzurennen! Hier versuchen sich schon wieder jene wichtig zu machen die der eigenen Verantwortung nicht nachkommen!
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Mache Leser sprechen sich sehr deutlich gegen die Petition aus, zum Schutz der Tiere in der Natur, so beispielsweise KroneLeser1701578.

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KroneLeser1701578
Tiere in der Natur müssen geschützt werden vor wildernden Haustieren, die davongelaufen sind! Das gebietet das Naturschutzgesetz und die Liebe zu Tieren. Würden Sie einen Killer frei herumlaufen lassen?
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Was halten Sie von diesen Positionen? Welchen Einfluss haben hierbei Vorfälle, wo klar als Haustier erkennbare Hunde erschossen wurden? Wie können Fehlschüsse Ihrer Meinung nach verhindern werden? Welche Regelungen sollten bei der Jagd gelten? Sagen Sie uns Ihre Meinung und diskutieren Sie mit!

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20.03.2026 14:37
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