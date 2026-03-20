Haustier-Schussverbot: Das sagen die Leser

Was halten Sie von diesen Positionen? Welchen Einfluss haben hierbei Vorfälle, wo klar als Haustier erkennbare Hunde erschossen wurden? Wie können Fehlschüsse Ihrer Meinung nach verhindern werden? Welche Regelungen sollten bei der Jagd gelten? Sagen Sie uns Ihre Meinung und diskutieren Sie mit!