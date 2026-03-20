Haustier-Schussverbot: Das sagen die Leser

In einer aktuellen Petition wird mehr Schutz von Haustieren gefordert. Konkret solle es ein Abschussverbot von Haustieren geben. Die „Krone“-Community ist bei diesem Thema gespaltener Meinung. Einen Auszug der Leserbeiträge, die dafür bzw. dagegen sprechen, lesen Sie hier.
Für viele Menschen ist das Haustier wie ein Familienmitglied. Umso schmerzlicher sei ein plötzlicher Verlust durch den Abschuss eines Jagdgewehrs.
Ein Großteil der „Krone“-Leser sieht allerdings den Tierhalter in der Verantwortungspflicht. Diese würden dafür Sorge tragen müssen, dass ihre geliebten Fellnasen keine Wildtiere oder Singvögel jagen.
Mache Leser sprechen sich sehr deutlich gegen die Petition aus, zum Schutz der Tiere in der Natur, so beispielsweise KroneLeser1701578.
Was halten Sie von diesen Positionen? Welchen Einfluss haben hierbei Vorfälle, wo klar als Haustier erkennbare Hunde erschossen wurden? Wie können Fehlschüsse Ihrer Meinung nach verhindern werden? Welche Regelungen sollten bei der Jagd gelten? Sagen Sie uns Ihre Meinung und diskutieren Sie mit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.