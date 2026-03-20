„Jetzt brennen wir natürlich auf das Double!“

Die Atzgersdorfer Handball-Damen agieren in dieser Saison in Top-Form, wollen Serienmeister Hypo Niederösterreich stürzen. Vor dem Duell am Samstag ist man Spitzenreiter, könnte sich in einer vollen Halle mit zwei Punkten dem Sieg im Grunddurchgang nähern.
„Wir waren noch nie so stark wie in dieser Saison, brennen jetzt auf das Double“, so Atzgersdorf-Boss Christian Mahr im Vorfeld des Duells seiner Handballerinnern in der WHA-Meisterliga am Samstag (18 Uhr) mit Serienmeister Hypo Niederösterreich. Deren Dominanz man beenden möchte, aktuell als Tabellenführer ins Spitzenduell geht. Zwei Punkte trennen die beiden Teams aktuell, mit einem Sieg könnten die Wiener den Grunddurchgangssieg bereits fünf Runden vor den Play-Offs so gut wie fixieren. „Wir wollen uns damit einen Vorteil für das Final-Four verschaffen“, gibt sich Mahr kämpferisch.
„Die Beste in der Liga“
Weiterhin nicht mit an Board ist Unterschiedsspielerin Anabel Cosic, sie laboriert noch immer an einer Handgelenksverletzung. „Ihr Ausfall tut enorm weh. Wenn sie fit wäre, bestünden für mich keine Zweifel, dass wir heuer das Double holen“, weiß der Atzgersdorf-Boss über die Stärke seiner Mädels Bescheid. Er lobt vor allem den Zusammenhalt und Teamgeist innerhalb der Mannschaft, sieht vor allem in Torfrau Nicole Ivkic eine echte Waffe. „Sie ist für mich die Beste der Liga!“ In den bisherigen zwei Saisonduellen gab es jeweils einen Sieg, Hypo gewann im Supercup, Atzgersdorf in der Liga. „Wir waren im Supercup klar besser, hätten eigentlich gewinnen müssen“, ärgert sich Mahr, der im Cup-Finale die Chance auf Revanche wittert.
Revanche als Geburtstagsgeschenk
Und bei Hypo Niederösterreich? Coach Ferenc Kovacs weiß genau, was für seine Mannschaft am Spiel steht: „Verlieren ist für uns verboten, das können wir uns nicht leisten!“ Bei einem Sieg mit +5 Toren würde man die Tabellenführung erklimmen. Mit jener möchte sich Top-Scorerin Andrea Barnjak beschenken, sie feierte am vergangenen Dienstag ihren 19. Geburtstag. „Wir wollen wieder an die Spitze, wissen aber auch, dass es nicht einfach wird. Sie sind sehr stark, unangenehm zu bespielen. Wir wollen jetzt Revanche für das Hinspiel“, so die Nationalspielerin, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen den sechsten Meistertitel in Folge feiern möchte.
Historische Saison
Die erste Serie des Rekordmeisters ist übrigens bereits gerissen, seit der Saison 1985/86 hat man nie mehr als ein Spiel im Grunddurchgang verloren – jetzt waren es nach 16 Runden bereits zwei. „Sowas spielt für uns keine Rolle. Was zählt, ist der Sieg am Samstag und der Meistertitel!“
Kilian Wazik
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