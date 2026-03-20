„Jetzt brennen wir natürlich auf das Double!“

Revanche als Geburtstagsgeschenk

Und bei Hypo Niederösterreich? Coach Ferenc Kovacs weiß genau, was für seine Mannschaft am Spiel steht: „Verlieren ist für uns verboten, das können wir uns nicht leisten!“ Bei einem Sieg mit +5 Toren würde man die Tabellenführung erklimmen. Mit jener möchte sich Top-Scorerin Andrea Barnjak beschenken, sie feierte am vergangenen Dienstag ihren 19. Geburtstag. „Wir wollen wieder an die Spitze, wissen aber auch, dass es nicht einfach wird. Sie sind sehr stark, unangenehm zu bespielen. Wir wollen jetzt Revanche für das Hinspiel“, so die Nationalspielerin, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen den sechsten Meistertitel in Folge feiern möchte.



Historische Saison

Die erste Serie des Rekordmeisters ist übrigens bereits gerissen, seit der Saison 1985/86 hat man nie mehr als ein Spiel im Grunddurchgang verloren – jetzt waren es nach 16 Runden bereits zwei. „Sowas spielt für uns keine Rolle. Was zählt, ist der Sieg am Samstag und der Meistertitel!“



Kilian Wazik