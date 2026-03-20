Spanisches Königspaar bei Papst Leo XIV.

Nach dem Papst trafen die Monarchen auch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und den vatikanischen Außenminister Paul Gallagher. In den Gesprächen sei es unter anderem um die bevorstehende Papstreise und um „einige aktuelle Fragen zur Lage des Landes und zur Rolle der Kirche in der Gesellschaft“ gegangen. Beide Seiten hätten die Bedeutung eines konstanten Einsatzes für den Frieden und für die Werte betont, die dem internationalen Zusammenleben zugrunde liegen.