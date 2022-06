EU legt neuen Verhaltenskodex gegen Fake-News vor

Die EU-Kommission will mit einem erweiterten Verhaltenskodex schärfer gegen Desinformation im Internet vorgehen. „Dieser neue Kodex gegen Desinformation kommt zu einer Zeit, in der Russland Desinformation als Waffe im Rahmen seiner militärischen Aggression gegen die Ukraine einsetzt“, sagte Kommissionsvize Vera Jourova in Brüssel. Die US-Technologieriesen geloben, sich daran zu halten.