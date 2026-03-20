So sieht er nicht aus
Foto sorgt für Aufregung: „Ich bin nicht Banksy“
Vor einigen Tagen ist die Identität des weltberühmten Graffiti-Künstlers Banksy öffentlich geworden. Im Internet kursieren seitdem mehrere Fotos des vermeintlichen Künstlers – der abgebildete Mann bestreitet allerdings vehement, Banksy zu sein.
Bis vor Kurzem gehörte Banksy zu den wohl bekanntesten Unbekannten unserer Zeit. Die Nachrichtenagentur Reuters will jetzt allerdings herausgefunden haben, wer hinter den berühmten Kunstwerken steckt: Robin Gunningham, der seinen Namen später in David Jones umändern ließ.
Fans und mehrere Medien glaubten, Banksy mittlerweile identifiziert zu haben. Im Internet kursieren mehrere Bilder eines Mannes, den viele für den Graffiti-Künstler hielten. Doch der in Griechenland geborene George Georgiou stellt nun gegenüber der „Daily Mail“ klar: „Ich bin nicht Banksy.“
George Georgiou wird immer wieder für Banksy gehalten:
Bereits 2008 veröffentlichte die Zeitung „The Mail on Sunday“ ein Foto, das angeblich Banksy zeigen sollte. Fans glaubten, in dem darauf abgebildeten Mann George Georgiou zu erkennen – und fotografierten ihn in London dabei, wie er eine Plexiglasscheibe montierte, um ein Banksy-Kunstwerk zu schützen.
Schon 2008 wurde ein Bild des angeblichen Banksys veröffentlicht:
Die kursierenden Fotos zeigen Georgiou auf einer Baustelle, der 69-Jährige erledigt immer wieder Wartungsarbeiten für die Immobilienagentur seines Sohnes. Dass genau dort Banksy arbeiten soll, ist für ihn nicht nachvollziehbar. „Ich bin mir sicher, dass er gut genug situiert ist, um nicht dort hinzugehen und Bauarbeiten zu verrichten“, sagte Georgiou.
„Werdet erwachsen“
Ein wenig genervt ist Georgiou schon von der unfreiwilligen Bekanntheit. „Am Anfang war es noch lustig, aber inzwischen ist es ein alter Witz“, sagt er. „Alle fünf Minuten ruft jemand an und macht sich einen Spaß daraus.“ Für diejenigen, die ihn für Banksy halten, findet er deutliche Worte: „Werdet erwachsen. Bekommt ein Leben.“
Georgiou selbst sieht übrigens gar keine Ähnlichkeit zwischen sich und dem Banksy-Bild von 2008. „Das einzig Positive“ sei, dass man ihn für jünger halte. Der angeblich „echte“ Banksy soll nämlich 1973 geboren sein.
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