Foto sorgt für Aufregung: „Ich bin nicht Banksy“

Die kursierenden Fotos zeigen Georgiou auf einer Baustelle, der 69-Jährige erledigt immer wieder Wartungsarbeiten für die Immobilienagentur seines Sohnes. Dass genau dort Banksy arbeiten soll, ist für ihn nicht nachvollziehbar. „Ich bin mir sicher, dass er gut genug situiert ist, um nicht dort hinzugehen und Bauarbeiten zu verrichten“, sagte Georgiou.