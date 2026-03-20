Herzog & Polster: Ein Abend mit zwei Legenden

Ein Abend voller Fußballgeschichte, Humor und musikalischer Highlights – ein Muss für Fans und alle, die es noch werden wollen.



Pernerinsel Hallein

15. April 2026, 19:30 Uhr



Tickets erhältlich exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at



Die Veranstaltung in Hallein wird von starken lokalen Partnern getragen: Mit der Privatbrauerei Stiegl sowie dem UFC Hallein unterstützen zwei fest in der Region verwurzelte Institutionen dieses besondere Live-Erlebnis und unterstreichen damit die enge Verbindung von Sport, Unterhaltung und lokaler Identität.