Herzog & Polster: Ein Abend mit zwei Legenden

Zwei Legenden, eine Bühne und ein Abend voller Humor, Musik und unvergesslicher Geschichten: Mit „Andi Herzog & Toni Polster – Auf der Bühne“ präsentiert die „Krone“ ein ebenso unterhaltsames wie einzigartiges Live-Erlebnis – pointiert, musikalisch und voller Charisma. Tickets erhältlich unter ticket.krone.at
Andi Herzog und Toni Polster zählen zu den prägenden Persönlichkeiten des heimischen Fußballs – und längst auch zu Fixgrößen auf der Bühne. Mit feinem Gespür für Timing, trockenem Humor und unverwechselbarem Schmäh nehmen sie ihr Publikum mit auf eine ebenso persönliche wie höchst amüsante Reise durch ihre Karrieren und darüber hinaus.
Musikalisch begleitet von Pete Art & Band, entfaltet sich eine Show, die gekonnt zwischen Live-Musik, humorvollen Dialogen und pointierten Anekdoten balanciert. Durch den Abend führt krone.at-Sportressortleiter Michael Fally, flankiert von „Krone“-Sportchef und „Comedy Hirte“ Peter Moizi.
Schmäh, Diskussion, Comedy, Live-Musik
Dass dieses Format den Nerv des Publikums trifft, zeigte sich bereits eindrucksvoll bei den bisherigen Stationen: Sowohl in Deutschkreutz als auch in Hard sorgten Herzog und Polster innerhalb kürzester Zeit für ausverkaufte Häuser und begeisterte Besucher.
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Ein Abend voller Fußballgeschichte, Humor und musikalischer Highlights – ein Muss für Fans und alle, die es noch werden wollen.
Pernerinsel Hallein
15. April 2026, 19:30 Uhr
Tickets erhältlich exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Die Veranstaltung in Hallein wird von starken lokalen Partnern getragen: Mit der Privatbrauerei Stiegl sowie dem UFC Hallein unterstützen zwei fest in der Region verwurzelte Institutionen dieses besondere Live-Erlebnis und unterstreichen damit die enge Verbindung von Sport, Unterhaltung und lokaler Identität.