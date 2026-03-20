Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt Tickets sichern!

Herzog & Polster: Ein Abend mit zwei Legenden

Salzburg: Sport-Nachrichten
20.03.2026 14:00
Promotion
(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Legenden, eine Bühne und ein Abend voller Humor, Musik und unvergesslicher Geschichten: Mit „Andi Herzog & Toni Polster – Auf der Bühne“ präsentiert die „Krone“ ein ebenso unterhaltsames wie einzigartiges Live-Erlebnis – pointiert, musikalisch und voller Charisma. Tickets erhältlich unter ticket.krone.at 

Andi Herzog und Toni Polster zählen zu den prägenden Persönlichkeiten des heimischen Fußballs – und längst auch zu Fixgrößen auf der Bühne. Mit feinem Gespür für Timing, trockenem Humor und unverwechselbarem Schmäh nehmen sie ihr Publikum mit auf eine ebenso persönliche wie höchst amüsante Reise durch ihre Karrieren und darüber hinaus.

Musikalisch begleitet von Pete Art & Band, entfaltet sich eine Show, die gekonnt zwischen Live-Musik, humorvollen Dialogen und pointierten Anekdoten balanciert. Durch den Abend führt krone.at-Sportressortleiter Michael Fally, flankiert von „Krone“-Sportchef und „Comedy Hirte“ Peter Moizi

Schmäh, Diskussion, Comedy, Live-Musik
Dass dieses Format den Nerv des Publikums trifft, zeigte sich bereits eindrucksvoll bei den bisherigen Stationen: Sowohl in Deutschkreutz als auch in Hard sorgten Herzog und Polster innerhalb kürzester Zeit für ausverkaufte Häuser und begeisterte Besucher. 

Tickets sichern! 
Sichern Sie sich Ihre Tickets schnell im „Krone“-Ticketshop unter ticket.krone.at. BonusCard-Besitzer profitieren von einer attraktiven Ermäßigung! 

Jetzt BonusCard-Vorteil sichern! 
Andi Herzog und Toni Polster – Auf der Bühne
(Bild: Mario Urbantschitsch)

Ein Abend voller Fußballgeschichte, Humor und musikalischer Highlights – ein Muss für Fans und alle, die es noch werden wollen.

📍 Pernerinsel Hallein
📅 15. April 2026, 19:30 Uhr

Tickets erhältlich exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Die Veranstaltung in Hallein wird von starken lokalen Partnern getragen: Mit der Privatbrauerei Stiegl sowie dem UFC Hallein unterstützen zwei fest in der Region verwurzelte Institutionen dieses besondere Live-Erlebnis und unterstreichen damit die enge Verbindung von Sport, Unterhaltung und lokaler Identität.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
20.03.2026 14:00
Loading
Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.054 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.923 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
137.197 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1961 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1009 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
868 mal kommentiert
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Jetzt Tickets sichern!
Herzog & Polster: Ein Abend mit zwei Legenden
Salzburger Liga
Istrien-Trip als gutes Omen vor dem Hit
Bundesliga im Ticker
Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg – ab 19.30 Uhr
Doppelter Jubel
Nach Vaterfreuden buchten die Eisbären Halbfinale
2. Liga
„Ein gutes Zeichen für den ganzen Verein“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf