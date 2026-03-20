373.000 Darknet-Seiten lahmgelegt, Täter flüchtig

Darknet-Besuche sind an sich nicht strafbar

Leider gibt es seit der Gründung des Darknets auch viele Straftäter, die das für alle offene und kostenlose Darknet für ihre Straftaten einsetzen. Besonders oft geht es um schwere Straftaten wie Erpressung, Drogen- und Waffenhandel, die Verbreitung von verbotenen pornografischen Inhalten oder um den Verkauf von sensiblen Daten. Der Besuch von Darknet-Seiten an sich ist übrigens nicht strafbar, aber auch ebenso wenig zu empfehlen. Auch, weil Schadsoftware ebenso weitverbreitet ist wie Fake-Angebote. In Österreich nutzen jeden Tag ca. 20.000 Menschen das Darknet – weltweit sind es circa sechs Millionen.