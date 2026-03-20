Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

War einst bei Olympia

„Tragödie!“ Ex-Biathlet stirbt mit nur 27 Jahren

Biathlon
20.03.2026 13:27
Ex-Biathlet Linas Banys stirbt mit nur 27 Jahren.
Ex-Biathlet Linas Banys stirbt mit nur 27 Jahren.(Bild: Screenshot/Facebook_Lietuvos biatlono federacija)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schon wieder muss die Biathlon-Familie einen Verlust beklagen. Wie der litauische Biathlon-Verband am Freitag mitgeteilt hat, ist der ehemalige Biathlet Linas Banys im Alter von nur 27 Jahren verstorben. 

0 Kommentare

Nach Laura Dahlmeier und Sivert Guttorm Bakken muss sich die Biathlon-Familie erneut von einem Mitglied verabschieden. Der ehemalige litauische Biathlet Linas Banys ist tot. „Die tragische Nachricht hat die litauische Biathlon-Familie erschüttert: Biathlet Linas Banys ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben“, ließ der Verband am Freitag wissen.

Über die Hintergründe seines Ablebens oder den genauen Todeszeitpunkt ist bisher nichts bekannt. Die Trauerfeier wird bereits am Samstag, 21. März stattfinden. 

Trauer bei ehemaligen Teamkollegen
Barny debütierte 2018 im Weltcup und nahm in den folgenden Jahren auch an Großereignissen teil. „Linas vertrat Litauen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, drei Weltmeisterschaften und Weltcup-Wettbewerben und gewann im Laufe seiner Karriere den nationalen Meistertitel. Der Biathlet aus Anykščiai beendete seine Karriere 2024. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und der gesamten litauischen Biathlon-Gemeinschaft“, heißt es in der Aussendung.

Lesen Sie auch:
Johan-Olav Botn beim Weltcup in Hochfilzen
Teamkollege verstorben
Biathlet geschockt: „Fand ihn leblos im Zimmer“
03.01.2026
Nach Berg-Unglück
Traurige Gewissheit! Olympiasiegerin Dahlmeier tot
30.07.2025

Erschüttert zeigen sich auch viele ehemalige Teamkollegen und Wegbegleiter. „Linas war meine wichtigste Stütze, sowohl im Training als auch im Alltag. Ich werde Linas immer als jemanden in Erinnerung behalten, den man jederzeit anrufen konnte und der einem sofort geholfen hat, dem man all seine Erlebnisse erzählen konnte. Er wird immer mein bester Freund bleiben“, trauert etwa Vytautas Strolia. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Biathlon
20.03.2026 13:27
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.780 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
164.478 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.848 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1960 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1008 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
903 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Mehr Biathlon
War einst bei Olympia
„Tragödie!“ Ex-Biathlet stirbt mit nur 27 Jahren
Regungslos im Auslauf
Horror-Sturz! Italiener crasht auf Monster-Schanze
Spital statt WM-Start
ÖSV-Medaillenhoffnung nach Trainingscrash out
ÖSV-Herren geschlagen
Sechs Schweizer bei Saalbach-Abfahrt in den Top-6
Beenden ihre Karriere
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf