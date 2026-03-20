„Tragödie!“ Ex-Biathlet stirbt mit nur 27 Jahren

Trauer bei ehemaligen Teamkollegen

Barny debütierte 2018 im Weltcup und nahm in den folgenden Jahren auch an Großereignissen teil. „Linas vertrat Litauen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, drei Weltmeisterschaften und Weltcup-Wettbewerben und gewann im Laufe seiner Karriere den nationalen Meistertitel. Der Biathlet aus Anykščiai beendete seine Karriere 2024. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und der gesamten litauischen Biathlon-Gemeinschaft“, heißt es in der Aussendung.