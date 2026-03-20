„Tragödie!“ Ex-Biathlet stirbt mit nur 27 Jahren

Schon wieder muss die Biathlon-Familie einen Verlust beklagen. Wie der litauische Biathlon-Verband am Freitag mitgeteilt hat, ist der ehemalige Biathlet Linas Banys im Alter von nur 27 Jahren verstorben.
Nach Laura Dahlmeier und Sivert Guttorm Bakken muss sich die Biathlon-Familie erneut von einem Mitglied verabschieden. Der ehemalige litauische Biathlet Linas Banys ist tot. „Die tragische Nachricht hat die litauische Biathlon-Familie erschüttert: Biathlet Linas Banys ist im Alter von nur 27 Jahren verstorben“, ließ der Verband am Freitag wissen.
Über die Hintergründe seines Ablebens oder den genauen Todeszeitpunkt ist bisher nichts bekannt. Die Trauerfeier wird bereits am Samstag, 21. März stattfinden.
Trauer bei ehemaligen Teamkollegen
Barny debütierte 2018 im Weltcup und nahm in den folgenden Jahren auch an Großereignissen teil. „Linas vertrat Litauen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, drei Weltmeisterschaften und Weltcup-Wettbewerben und gewann im Laufe seiner Karriere den nationalen Meistertitel. Der Biathlet aus Anykščiai beendete seine Karriere 2024. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und der gesamten litauischen Biathlon-Gemeinschaft“, heißt es in der Aussendung.
Erschüttert zeigen sich auch viele ehemalige Teamkollegen und Wegbegleiter. „Linas war meine wichtigste Stütze, sowohl im Training als auch im Alltag. Ich werde Linas immer als jemanden in Erinnerung behalten, den man jederzeit anrufen konnte und der einem sofort geholfen hat, dem man all seine Erlebnisse erzählen konnte. Er wird immer mein bester Freund bleiben“, trauert etwa Vytautas Strolia.
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