„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die temperamentvolle und aktive Hündin Suna (4 Jahre) kam als behördliche Abnahme ins Tierheim. Sie muss noch einiges an Erziehung nachholen. Mit anderen Hunden zeigt sie sich grundsätzlich verträglich, jedoch ist sie sehr auf Beute und Spielzeug fixiert. Weil sie sich dann rasch hineinsteigert, achtet sie manchmal nicht darauf, wo sie hinspringt oder -schnappt. Deshalb werden hundeerfahrene Besitzer gesucht, die mit ihr an der Impulskontrolle arbeiten. Kinder sollten sich keine im neuen Zuhause befinden.

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