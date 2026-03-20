„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Der Pit-Bull-Rüde River (6 Jahre) sucht nach einem Zuhause bei erfahrenen Hundehaltern. Andere Haustiere oder Kinder sollten sich nicht in seinem Umfeld befinden. River ist sehr aktiv und lernfreudig. Er arbeitet gerne mit seinen Menschen und hat im Training bereits große Fortschritte gemacht. Mit Hündinnen zeigt er sich meist verträglich, bei Rüden und fremden Personen entscheidet die Sympathie. River benötigt im Alltag Strukturen und eine klare Führung. Tel.: 0732/247887.
Zusammen mit seinem besten Freund Whiskerton sucht Catnado (9 Monate, am Foto) nach einem neuen Lebensplatz. Die beiden hängen sehr aneinander, weshalb sie auch nur im Doppelpack vermittelt werden. Anfangs zeigen sie sich schüchtern und brauchen Geduld sowie ein ruhiges Umfeld, um Vertrauen zu fassen. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit sollte den beiden Samtpfoten auch Freigang geboten werden. Tel.: 0732/247887.
Der neunjährige Malteser-Senior Coco besitzt einen starken Charakter. Er baut rasch eine enge Bindung zu seinen Menschen auf, das Alleinebleiben fällt ihm schwer. In einem ruhigen Zuhause, wo man ihm viel Zeit und Verständnis schenkt, zeigt er sich anhänglich und verschmust. Wird ihm etwas zu viel, zeigt er das aber auch deutlich. Es werden erfahrene und einfühlsame Besitzer gesucht. Tel.: 0732/247887.
Der männliche Degu Rüdiger (6 Jahre) ist nach dem Tod seiner Brüder alleine zurückgeblieben. Nun wird für den kleinen Nager ein neues Zuhause bei Artgenossen gesucht. Tel.: 0732/247887.
Die temperamentvolle und aktive Hündin Suna (4 Jahre) kam als behördliche Abnahme ins Tierheim. Sie muss noch einiges an Erziehung nachholen. Mit anderen Hunden zeigt sie sich grundsätzlich verträglich, jedoch ist sie sehr auf Beute und Spielzeug fixiert. Weil sie sich dann rasch hineinsteigert, achtet sie manchmal nicht darauf, wo sie hinspringt oder -schnappt. Deshalb werden hundeerfahrene Besitzer gesucht, die mit ihr an der Impulskontrolle arbeiten. Kinder sollten sich keine im neuen Zuhause befinden.
Tel.: 0732/247887
Das Brüderpaar Konstantin und Oskar (13 Jahre) hängt sehr aneinander und will nicht getrennt werden. Die beiden sind äußerst verschmust und lieben gemütliche Streifzüge durch die Natur. Auch mit anderen Katzen kommen sie wunderbar zurecht. Menschen gegenüber sind sie ebenfalls sehr aufgeschlossen und zugänglich. Wer nimmt die entzückenden Kater bei sich auf und verwöhnt sie mit Streicheleinheiten? Tel.: 0732/247887.
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